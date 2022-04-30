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Окупанти готували дестабілізацію в Одесі. Поліція проводить масштабне відпрацювання

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Субота 30 квітня 2022 14:41
Окупанти готували дестабілізацію в Одесі. Поліція проводить масштабне відпрацювання Фото: поліція проводить масштабне відпрацювання в Одесі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Спецслужби Російської Федерація через підконтрольних представників криміналітету готували дестабілізацію в Одесі шляхом підбурювань до протестів й безпорядків. Правоохоронці проводять масштабне відпрацювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"За наявною інформацією у співробітників Департаменту, спецслужби рф через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України", - пише пресслужба поліції.

Фото: поліція проводить масштабне відпрацювання в Одесі (ssu.gov.ua)

Аби не допустити злочину, правоохоронці та слідчі ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Внаслідок обшуків була вилучена значна кількість зброї, комуністична атрибутика, рекламні брошури, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та проведення диверсійно-розвідувальних груп. У тому ж числі були вилучені гранати, набої, мобільні телефони та електроносії.

"Наразі заходи тривають. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація", - додає пресслужба.

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