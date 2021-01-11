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Окупанти двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, стріляли з гранатометів

Донбас, Понеділок 11 січня 2021 07:43
Окупанти двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, стріляли з гранатометів
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 10 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

У відповідь на обстріл збройних формувань Російської Федерації наші воїни зробили противнику адекватну відповідь. З початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 січня бойовики тричі порушили режим "тиші", вони стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів біля Водяного.

Також вони двічі стріляли неподалік Луганського і вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 8 січня бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапила бригада, яка ремонтувала водопровід біля Південного.

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