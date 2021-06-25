Окупанти на Донбасі обстріляли територію та будівлю школи-інтернату

Як зазначається на сторінці ООС, 23 червня, близько о 19.15 бойовики здійснювали обстріл з мінометів калібру 120 мм з території окупованої Ясинуватої. Зокрема, о 19:30 було зафіксовано обстріл мінометами калібру 82 мм з території населеного пункту Каштанове.

У першій половині дня, 24 червня, за даними ООС, збройні формування РФ тричі відкрили вогонь по українським військовослужбовцям неподалік від Мар’їнки та Красногорівки.

"При цьому російсько-окупаційні війська випустили 26 снарядів з гармати МТ-12 калібру 100 мм", - повідомляє пресслужба.

Внаслідок обстрілів артилерійською зброєю, у Мар'їнці були пошкоджені територія та будівля колишньої школи-інтернату імені Макаренка.