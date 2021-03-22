Окупанти на Донбасі і в Криму незаконно утримують 376 осіб, - омбудсмен

Так, вона нагадала, що у 2014 році Росія почала збройну агресію проти України та окупувала частину її територій, і, не дивлячись на оголошений 27 липня 2020 року режим припинення вогню, кількість загиблих військовослужбовців і цивільних осіб постійно зростає.

"На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу продовжуються незаконні арешти і затримання. У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких - кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників" - уточнила український омбудсмен.

Вона також зазначила, що позбавлена можливості проводити моніторинг дотримання прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

"РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 2020 року, блокує доступ до цих територій мені і незалежним міжнародним моніторинговим місіям. Прошу міжнародну спільноту продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення усіх незаконно утримуваних українських громадян", - сказала Денисова.