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Окупанти на Донбасі і в Криму незаконно утримують 376 осіб, - омбудсмен

Автор: Андрій Козловський

Кількість українських полонених зростає. На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримуються 376 осіб.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова у своєму відеозверненні до учасників 46-ї Сесії ООН з прав людини.

Так, вона нагадала, що у 2014 році Росія почала збройну агресію проти України та окупувала частину її територій, і, не дивлячись на оголошений 27 липня 2020 року режим припинення вогню, кількість загиблих військовослужбовців і цивільних осіб постійно зростає.

"На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу продовжуються незаконні арешти і затримання. У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких - кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників" - уточнила український омбудсмен.

Вона також зазначила, що позбавлена можливості проводити моніторинг дотримання прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

"РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 2020 року, блокує доступ до цих територій мені і незалежним міжнародним моніторинговим місіям. Прошу міжнародну спільноту продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення усіх незаконно утримуваних українських громадян", - сказала Денисова.

Нагадаємо, раніше Денисова повідомляла, що на території Росії в місцях несвободи знаходяться 109 українців, в тому числі в окупованому Криму.

Додамо, в кінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення терміну його ув'язнення.

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