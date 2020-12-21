Окупанти на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу", стріляли у мирне населення, - ООС

Фото: бойовик (facebook.com mod mil rus)

З початку 20 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяного на Приазов'ї противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.

Обидва види зброї противник застосував і біля населеного пункту Піски. Чотири обстріли зафіксували в передмісті Авдіївки, де застосовувалися гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Також російські найманці обстріляли мирне населення поблизу Кам'янки.

Зробивши кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета був знищений трактор марки John Deere, який повертався з сільськогосподарських робіт. У штабі зазначили, що цивільну техніку противник знищив за межами українських позицій.

Зафіксований один обстріл поблизу населеного пункту Південне. Тут противник застосував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

З початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню ЗСУ не зафіксували.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.