Окупанти здогадуються про байдужість Путіна до втрат РФ в Україні: перехоплення розвідки

За його словами, дружини військових РФ, що спочатку відправляли своїх чоловіків на "навчання", звісно не розраховували, що частина з них з цих "навчань" не повернеться. А будуть брати участь у військових діях на території України.

"Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде", - каже він.

Російський військовий додає що, "дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути".

"Що до Путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)", - констатує окупант.