Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе

Окупанти вдень 23 серпня обстріляли два райони Дніпропетровської області – Криворізький і Нікопольський - з "Ураганів" і ствольної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
По селу Мар'янське Криворізького району війська РФ вдарили з "Ураганів". Поранення отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували. У селі горіли кілька житлових будинків, господарські будівлі, також загорілася суха трава. Пожежі ліквідовані.
Нікополь зазнав ударів двічі: зі ствольної артилерії та "Градів". Крім цього, ворог застосував три дрони-камікадзе. У місті сталися пожежі в приватному секторі, в результаті чого пошкоджені житлові будинки, газопровід, водно-спортивний комплекс. П'ять літніх будинків для відпочинку зруйновані.
Нагадаємо, вночі 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. В результаті атаки є поранені.
Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області заборонили будь-які масові заходи 23 і 24 серпня заради безпеки жителів. Українців також закликають працювати віддалено в ці дні.
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