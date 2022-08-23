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Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе

Фото: окупанти вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вдень 23 серпня обстріляли два райони Дніпропетровської області – Криворізький і Нікопольський - з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

По селу Мар'янське Криворізького району війська РФ вдарили з "Ураганів". Поранення отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували. У селі горіли кілька житлових будинків, господарські будівлі, також загорілася суха трава. Пожежі ліквідовані.

Нікополь зазнав ударів двічі: зі ствольної артилерії та "Градів". Крім цього, ворог застосував три дрони-камікадзе. У місті сталися пожежі в приватному секторі, в результаті чого пошкоджені житлові будинки, газопровід, водно-спортивний комплекс. П'ять літніх будинків для відпочинку зруйновані.

Нагадаємо, вночі 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. В результаті атаки є поранені.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області заборонили будь-які масові заходи 23 і 24 серпня заради безпеки жителів. Українців також закликають працювати віддалено в ці дні.

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Вторгнення Росії до УкраїниДніпропетровська областьНікополь