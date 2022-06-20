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Окупанти за день вбили трьох мирних жителів Донецької області, - ОВА

Фото: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 20 Червня 2022 року, на підконтрольній Україні частині Донецької області через дії окупантів загинули три мирних жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 особи отримали поранення", - зазначив він.

За його словами, в даний час неможливо встановити точну кількість загиблих в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська посилили обстріли в Харківській області. За сьогодні в цьому регіоні також загинули три мирних жителя.

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Донецька областьВійна Росії проти України