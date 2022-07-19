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Окупанти за день 9 разів обстріляли Сумську область, є травмовані

Фото: Окупанти за день 9 разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Через російські атаки у Сумській області трамовано двоє людей та пошкоджено приватне господарство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння - близько 78 приходів.

Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад.

Білопільська громада: об 11:00 та після 12:00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13:00. Продовжився мінометний обстріл о 19:00.

Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.

Есманьська громада: після 17:00 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19:00.

Обійшлося, без втрат та руйнувань.

Миколаївська сільська громада: о 12:15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Нагадаємо, вчора росіяни зі своєї території по прикордонних селах та містах Сумської області випустили 150 мін і снарядів.

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Сумская область