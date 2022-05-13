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Окупанти і далі грубо порушують Женевську конвенцію. Розстріляли полоненого військового ЗСУ, - СБУ

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 18:05
Окупанти і далі грубо порушують Женевську конвенцію. Розстріляли полоненого військового ЗСУ, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України документує чергові докази порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У перехопленій розмові окупант власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів. Він зізнався матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу піти в туалет.

"Він там у туалет хотів сильно. Йому сказали: Зараз додому поїдеш. Іди, каже, до туалету сходи, і поїдеш. Все, він пішов - ми його у спину" - розповів загарбник.

Зокрема, такі зізнання відверто шокували проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: "Ось вони так і роблять, сволочі... своїх розстрілюють". Але син цинічно уточнив: "Та ні, це ми його розстріляли".

Зазначається, що СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. Все для того, щоб встановити й притягнути до відповідальності кожного окупанта.

Раніше СБУ опублікувала розмову окупанта, який здався у полон ЗСУ та мріє потрапити до "обмінного списку".

Також ми писали, що окупанти бояться ЗСУ та масово бунтують.

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Служба безпеки України
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