Окупанти і далі грубо порушують Женевську конвенцію. Розстріляли полоненого військового ЗСУ, - СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У перехопленій розмові окупант власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів. Він зізнався матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу піти в туалет.

"Він там у туалет хотів сильно. Йому сказали: Зараз додому поїдеш. Іди, каже, до туалету сходи, і поїдеш. Все, він пішов - ми його у спину" - розповів загарбник.

Зокрема, такі зізнання відверто шокували проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: "Ось вони так і роблять, сволочі... своїх розстрілюють". Але син цинічно уточнив: "Та ні, це ми його розстріляли".

Зазначається, що СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. Все для того, щоб встановити й притягнути до відповідальності кожного окупанта.