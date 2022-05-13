Здався у полон ЗСУ та мріє потрапити до "обмінного списку": СБУ опублікувала розмову окупанта

Черговий російський окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до "обмінного списку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що військовий та його співслуживці не замислюються, що від їх вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 - убито.

Однак, окупанта більше турбує власна доля.

Також він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: "Треба, щоб ви почали штурмувати нашу частину, де ми служимо, щоб нас подали в списки на обмін. Тому що ми рахуємось як безвісти зниклі. Змовтеся якось і дайте їм по балді".

Повідомляється, що слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом.