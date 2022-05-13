Оккупанты и дальше грубо нарушают Женевскую конвенцию. Расстреляли пленного военного ВСУ, - СБУ
Служба безопасности Украины документирует очередные доказательства нарушений российской армией Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В перехваченном разговоре оккупант собственноручно фиксирует свои преступления для международных судов. Он признался матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения пойти в туалет.
"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Все, он ушел - мы его в спину" - рассказал захватчик.
В частности, такие признания откровенно шокировали пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи... своих расстреливают". Но сын цинично уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".
Отмечается, что СБУ проводит системную работу, связанную со сбором доказательств жестокого обращения оккупантов с военнопленными. Все для того, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого оккупанта.
Ранее СБУ опубликовала разговор оккупанта, который сдался в плен ВСУ и мечтает попасть в "обменный список".
Также мы писали, что оккупанты боятся ВСУ и массово бунтуют.
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