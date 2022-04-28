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Окупанти бояться вступати у бій з ЗСУ, тому готують провокації, від яких страждають цивільні, - СБУ

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта. Зокрема, російські війська бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як відомом, російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни.

"Ходімо зараз укропів кришити. Віджали в них танк, в'ї***и в нього півтонни тротилу, болти, гайки ... Крім цього, обвішали його мінами, птурами ... Зробили на нього дистанційне керування! Зараз на пульті його в село запустимо, посеред села як уєб*м! Там буде ба-бах", - із захватом розповідає загарбник.

Він сподівається, що тротил знищить все навколо, і зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення.

СБУ повідомляє, що усі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства в Україні.

Раніше ми повідомляли, що СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала дані про ЗСУ та дислокацію літаків.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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