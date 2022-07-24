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Окупанти бояться ув'язнення у разі дезертирства. Нове перехоплення ГУР

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові незадоволені відношення до них з боку вищого керівництва. Бояться ув'язнення у разі дезертирства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

Під час розмови з матір'ю, російський військовий розповів, що вище керівництво більше хвилюється за їх техніку, ніж за життя особового складу.

Мати окупанта заявила, що пропагандисти розповідають про те, що Захід припинив допомагати фінансами й озброєнням Україні, однак солдат відзначив, що це є неправда.

"Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати", - пише пресслужба ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні за для розваги.

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