RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Окупанти блокують низку КПВВ на Донбасі: де зараз пропускають людей

Автор: Андрій Василюк

Російські окупанти продовжують блокувати дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що дорожні коридори заблоковані біля КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Про причини таких дій російсько-окупаційна влада не повідомляє.

Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

"Через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі повідомили про запровадження пропусків для перетину лінії розмежування через КПВВ.

Окупаційна влада заявила, що перетин лінії розмежування при виїзді (виході) фізичних осіб і транспортних засобів буде здійснюватися за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР".

Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є "проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КПВВ
Читайте також
Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ, але Росія не відкрила пропуск
ООН закликала зняти блокаду лінії зіткнення на Донбасі та відкрити КПВВ
Бойовики продовжують блокувати дороги біля КПВВ
Прогноз погоди