Окупанти блокують низку КПВВ на Донбасі: де зараз пропускають людей

Російські окупанти продовжують блокувати дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що дорожні коридори заблоковані біля КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".
Про причини таких дій російсько-окупаційна влада не повідомляє.
Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
"Через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, окупанти на Донбасі повідомили про запровадження пропусків для перетину лінії розмежування через КПВВ.
Окупаційна влада заявила, що перетин лінії розмежування при виїзді (виході) фізичних осіб і транспортних засобів буде здійснюватися за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР".
Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є "проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників".