Окупанти блокують низку КПВВ на Донбасі: де зараз пропускають людей

Російські окупанти продовжують блокувати дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ .

"Через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"", - повідомили прикордонники.

Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Про причини таких дій російсько-окупаційна влада не повідомляє.

Зазначається, що дорожні коридори заблоковані біля КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Нагадаємо, окупанти на Донбасі повідомили про запровадження пропусків для перетину лінії розмежування через КПВВ.

Окупаційна влада заявила, що перетин лінії розмежування при виїзді (виході) фізичних осіб і транспортних засобів буде здійснюватися за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР".

Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є "проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників".