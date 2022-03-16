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Окупанти безуспішно намагалися просунутися в бік Києва: перейшли до оборони

Фото: окупанти безуспішно намагалися просунутися в бік Києва (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська намагалися просунутися в бік Києва. Але їм це не вдалося, тому вороги перейшли до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

"Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов пояснив, чому Росії не вдасться штурмувати Київ.

При цьому радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що загрози для Києва зараз немає і найближчим часом не проглядається.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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