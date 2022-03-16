Окупанти безуспішно намагалися просунутися в бік Києва: перейшли до оборони

"Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов пояснив, чому Росії не вдасться штурмувати Київ.

При цьому радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що загрози для Києва зараз немає і найближчим часом не проглядається.

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