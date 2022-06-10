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Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, скаржаться, що живуть в окопах, - СБУ

Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами. Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У новому перехопленні СБУ командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває у Донецькій області, на запитання дружини про бойовий дух відповідає, що настрій далеко не бойовий, бо їх вже все дістало.

Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов "як бомжі".

В СБУ припускають, що окупанти надають перевагу воювати з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати.

"Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, у перехопленні української розвідки окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора.

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