Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб

Російські військові за добу обстріляли близько 30 населених пунктів у Харківській області. Наші бійці відбили низку ворожих штурмів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ворогом ракетних й авіаційних ударів;
В акваторії Чорного моря розташовані чотири носії крилатих ракет морського базування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 250 окупантів.
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