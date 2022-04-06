Окупанти активізують повітряну розвідку, - спікер Одеської ОВА

Російські окупанти продовжують вести повітряну розвідку над Одесою та областю, і ніч пройшла під звуки сигналів тривоги. Також в регіоні працювали наші системи протиповітряної оборони.

Про це 6 квітня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

"Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку", - сказав він у ранковому відеозверненні.

Також Братчук зазначив, що працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання, та здійснюють відповідні оборонні операції.

"Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги", - наголошує спікер ОВА.