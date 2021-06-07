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Окупанти 7 разів порушили "тишу": стріляли з великокаліберних мінометів

Автор: Артур Родивилов

На Донбасі за минулу добу, 6 червня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь з мінометів 120 калібру та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Широкиного зафіксовано два обстріли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від населеного пункту Луганське противник вів вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 5 червня не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.

Так, з початку війни на Донбасі унаслідок бойових дій загинули понад 200 дітей.

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