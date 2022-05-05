Окупантів за участь у війні проти України нагороджують медалями Другої світової, - ГУР

Російських військових за участь у війні проти України нагороджують медалями. Окупантам видають відзнаки для ветеранів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" та орденами "Мужество"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медаль "Жукова" призначена для ветеранів Другої світової, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам, які перенесли блокаду.

Воєнна розвідка опублікувала список російських військових, які отримають відповідні "нагороди".