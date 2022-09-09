Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати: перехоплення ГУР

Росіянин розповів своїй дружині, що у бригадах велика кількість військових РФ звільняється.

"Ходять по госпіталях, щось собі знаходять. А також всі мости підірвали", - скаржиться окупант.

Під час того, як окупанти переправляються через річку, вони постійно очікують на влучання ракет з HIMARS. Дружині стало цікаво, де та сама "гарна російська зброя", яку постійну показують по телебаченню. Окупант розповідає, що зброя є, проте її не дають у його підрозділ.

"Жителів у селах чіпати не можна. А також владі взагалі байдуже, скільки своїх хлопців загинуло", - заявив росіянин.