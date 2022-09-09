Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати: перехоплення ГУР

Російський окупант у розмові з дружиною поскаржився на численні втрати у підрозділі та відсутність належної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Росіянин розповів своїй дружині, що у бригадах велика кількість військових РФ звільняється.
"Ходять по госпіталях, щось собі знаходять. А також всі мости підірвали", - скаржиться окупант.
Під час того, як окупанти переправляються через річку, вони постійно очікують на влучання ракет з HIMARS. Дружині стало цікаво, де та сама "гарна російська зброя", яку постійну показують по телебаченню. Окупант розповідає, що зброя є, проте її не дають у його підрозділ.
"Жителів у селах чіпати не можна. А також владі взагалі байдуже, скільки своїх хлопців загинуло", - заявив росіянин.
Нагадаємо, що раніше окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі.
Також інший російський окупант розповів про сором перед українським народом.
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