RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати: перехоплення ГУР

Фото: Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з дружиною поскаржився на численні втрати у підрозділі та відсутність належної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Росіянин розповів своїй дружині, що у бригадах велика кількість військових РФ звільняється.

"Ходять по госпіталях, щось собі знаходять. А також всі мости підірвали", - скаржиться окупант.

Під час того, як окупанти переправляються через річку, вони постійно очікують на влучання ракет з HIMARS. Дружині стало цікаво, де та сама "гарна російська зброя", яку постійну показують по телебаченню. Окупант розповідає, що зброя є, проте її не дають у його підрозділ.

"Жителів у селах чіпати не можна. А також владі взагалі байдуже, скільки своїх хлопців загинуло", - заявив росіянин.

Нагадаємо, що раніше окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі.

Також інший російський окупант розповів про сором перед українським народом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні