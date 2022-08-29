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Окупант скаржиться на відсутність допомоги та поганий зв’язок: перехоплення ГУР

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Понеділок 29 серпня 2022 19:17
Окупант скаржиться на відсутність допомоги та поганий зв’язок: перехоплення ГУР Фото: Окупант розказав про відсутність допомоги та поганий зв’язок (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант розповів про тяжке становище на фронті, відсутність підмоги та поганий зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

В черговій перехопленій розмові окупант розповів своєму знайомому про відсутність належної допомоги. За словами військового РФ, у них є зв'язок, проте скоро він може зникнути.

"Гарного тут взагалі дуже мало. Поранених багато. Тяжкі", - каже військовий.

Також він пояснив, що допомога на яку вони очікують повинна прийти, але пробитись до них майже неможливо.

"Начебто збирається надіслати, але не можуть пробитись", - зазначив окупант.

Нагадаємо, що окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому. ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян.

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