Окупант заздрить заарештованому знайомому, що вбив 75 людей. Нове перехоплення розмови від ГУР

"Вони зґвалтували жінку 55 років. Чоловіку п… дали (побили)". Ґвалтівників заарештували.. Вони там всі на допитах. Туди ще двох на допити. Там випливе ще… Він застрелив 75 людей. І місцевих, і наших", - каже він та не приховує заздрощів, що попри допити "вони хоч сидять в тихому і спокійному місці".

Він радіє, що проти них зараз не проводяться наступальні операції і розповідає про те, як воюють росіяни.

"Росіяни дебіли. Як на Потьомкіна війна була, вночі їхала до них підмога. І вони почали їб… (перестрілюватися) зі своїми. З підмогою своєю. Росіяни з росіянами. Перебили один одного", - каже він.

Він також не приховує кепський стан справ в армії окупантів.

"У нас майже 50% мінуса. Нам пообіцяли в першу чергу ротацію та фінансове питання. Але про дім не мрійте. Додому ніхто не поїде, тому що багато втечуть і не повернуться".