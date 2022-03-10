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Окупант обстріляв Ніжин з "Урагану": є поранені та загиблі

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Ніжин, Четвер 10 березня 2022 21:58
Окупант обстріляв Ніжин з "Урагану": є поранені та загиблі Фото: Окупант обстріляв Ніжин з "Урагану" (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

10 березня окупанти обстріляли місто Ніжин Чернігівської області з РСЗВ "Ураган", поранено вісім людей, двоє загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Кодолу.

Чиновник радить мешканцям міста залишатися в безпечних місцях, не ризикувати життям.

"Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи", - говориться в повідомленні.

Станом на вечір 10 березня 4 будинки залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені завтра. У 17 школі, 25 садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

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