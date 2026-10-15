ОККО и "Вернись живым" усиливают противодействие реактивным дронам: что известно

Новый вызов для ПВО

Появление реактивных ударных дронов создает новый технологический вызов для системы противовоздушной обороны. Такие дроны двигаются со скоростью 400-500 км/ч, могут разгоняться до 800 км/ч и подниматься на высоту более 5000 метров.

В то же время украинские FPV-перехватчики, которыми "Вернись живым" уже обеспечивает военных в рамках проекта "Дронопад", развивают скорость 300-350 км/ч. Этого достаточно, чтобы сбивать обычные шахеды и разведывательные БПЛА, но для противодействия новой угрозе нужны перехватчики с другими техническими характеристиками.

"С сентября фонд активно закупает тестовые образцы дронов-перехватчиков от разных производителей и передает их военным. Уже есть первые успешные перехваты", – комментируют в Фонде "Вернись живым".

В то же время, как добавляют в нем, сейчас важнее не количество таких случаев, а качество результатов.

"Мы собираем фидбек от подразделений, определяем, какими характеристиками должен обладать эффективный перехватчик, и передаем эти данные производителям для доработки. Так мы ищем решения, которые сможем масштабировать. Донат от ОККО позволит ускорить эти усилия", - уверяют в Фонде.

Партию из 80 перехватчиков, закупленных в рамках сотрудничества ОККО и "Вернись живым", военные будут проверять в боевых условиях. Это позволит расширить испытания и быстрее собрать данные о том, какие образцы лучше справляются с реактивными целями.

"В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" мы уже направили более 490 млн грн в поддержку наших защитников. Но война постоянно меняется, появляются новые угрозы, которые нуждаются в новых технологических решениях. Сегодня один из таких вызовов - реактивные ударные дроны", - отмечает Василий Дмытрив, вице-президент по маркетингу и развитию.

По его словам, главная задача сейчас — помочь военным как можно быстрее найти эффективные средства противодействия этой угрозе и масштабировать их применение.

"Именно поэтому вместе с фондом "Вернись живым" мы направляем усилия не только в готовые решения, но и в поиск, испытание и совершенствование новых технологий", – констатирует Василий Дмытрив.