ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны более 1,3 млрд гривен

В январе вместе с Uklon компания запустила инклюзивный класс авто во Львове, а уже в феврале стартует третий совместный проект с "Повернись живим", направленный на усиление ДШВ.

"Самостоятельно и в партнерстве с фондом наша компания реализовала ряд проектов по помощи войскам - оружием, разведкомплексами, автомобилями, реанимобилями, топливом. Подходим к этому вопросу комплексно и системно, потому что точечная история не решит вопрос. Мы понимаем, от кого зависит судьба нашей страны, и, как сознательная компания с четкой гражданской позицией, с первых дней войны подключились к помощи и продолжаем ее оказывать сегодня", - отметил СЕО ОККО Василий Даныляк.

Так, ВСУ уже было передано 25 разведывательных комплексов "ШАРК", средства на приобретение которых были аккумулированы в рамках совместной инициативы с фондом "Повернись живим" - "ОКО ЗА ОКО".

Впоследствии компания и фонд поставили перед собой задачу обеспечить все бригады ТрО минометами, гранатометами и пулеметами. В рамках "ОКО за ОКО: Вооружим ТРО до зубов" аккумулировано 400 млн грн на пехотное вооружение. Вся партия - 200 пулеметов - уже на передовой, минометы и гранатометы передаются партиями по мере изготовления.

Напомним, в рамках всех инициатив сеть отчисляла денежные средства с каждого литра брендового топлива Pulls. Собственно, такая же механика предусмотрена и в новой кампании, которая стартует в феврале.

Также сеть ОККО помогла закрыть сбор на разведывательно-ударные комплексы с минометами "Длинные руки ТрО", перечислив 48 млн грн в рамках инициативы "Повернись живим"; внесла вклад в $95 тыс. на приобретение вертолетов медицинской эвакуации MEDEVAC, один из которых уже спасает жизнь бойцов.

С марта 2022 года и до сих пор на прифронтовых АЗК действует программа "Согреваем защитников". Здесь угощают военных кофе, чаем, хот-догами. За это время компания уже приготовила для них 4,3 млн чашек кофе и 2,5 млн хот-догов.

Кроме помощи ВСУ, ОККО подключилась к восстановлению социально важных объектов после деоккупации Киевщины, Черниговщины, предоставила топливо ГСЧС для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, полтора года предоставляла бесплатно топливо волонтерам на эвакуацию и перевозку гуманитарных грузов.