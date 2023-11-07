ОККО развернула сеть скоростных электрозарядок на основных трассах: дозарядить батарею до 80% можно за 40 минут

Теперь владельцы электрокаров за 40 минут могут гарантированно заряжать свой автомобиль на 80% почти каждые 2 часа за пределами городов. На сегодня оборудование установлено уже на 15 АЗК.

"Согласно статистике, на начало сентября текущего года на дорогах Украины курсирует уже 66 тысяч электрокаров. Это на 26 тысяч больше, чем в прошлом году. Если в дальнейшем темп прироста сохранится, то уже через год количество электрокаров может превысить отметку в 100 тысяч. Но отсутствие инфраструктуры не позволяет владельцам электрокаров перемещаться между большими городами. Мы поставили перед собой цель решить эту проблему. В настоящее время наша компания фактически первой системно развивает сеть Ultra Fast Chargers. В частности, нам удалось охватить две трассы с высоким трафиком. В перспективе планируем расширение проекта и на других направлениях", - комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

Ultra Fast Chargers австрийского производителя, устанавливаемые компанией, могут заряжать несколько авто одновременно. Для удобства клиентов также создана карта с полным перечнем АЗК со скоростными зарядками, предусмотрена и опция "проложить маршрут".

Партнерами проекта сети выступает компания ТОКА, обеспечивающая сервисное обслуживание чарджеров. В частности, зарядка авто производится через мобильное приложение ТОКА NETWORK. Оплатить услуги можно как через приложение, так и через терминалы самообслуживания EasyPay, размещенные на АЗК.

В целом на сегодня уже на 57 комплексах сети ОККО можно подзарядить электромобиль, в том числе на 15 установлены скоростные зарядки.