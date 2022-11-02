ОККО и "Повернись живим" приобретут разведкомплексы ШАРК для ВСУ на 325 млн гривен

Так, начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL на закупку разведкомплекса "ШАРК".

Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы.

"ШАРК" - новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

Как сообщил маркетинг-директор сети АЗК ОККО Василий Дмитриев, цель инициативы - месть украинцев врагу.

"Заправка авто - вещь обыденная, но если вы заправляетесь на ОККО, даже она может работать на победу. Для нас это особенно важно - превращать наше топливо PULLS в месть врагу, поэтому мы отдаем 1 гривну с каждого заправленного литра. Если учесть, что каждая четвертая заправка автомобиля в Украине происходит на ОККО, то мы убеждены, что очень скоро сможем доказать, какая мы сила вместе с нашим сообществом водителей", - отметил Василий Дмитриев.

Как сообщили в "Повернись живим", в рамках проекта будут приобретены не просто разведывательные беспилотники.

"Это уникальная разработка, созданная специалистами нашего Фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar, обеспечивающей проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами", - сообщил директор военного департамента "Повернись живим" Андрей Рымарук.

В свою очередь, директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отмечает, что наземная станция управления в виде укомплектованного полноприводного авто поможет пилотам выбирать лучшие точки для взлета, а новейшие алгоритмы работы программ БПЛА "ШАРК" обеспечат комплексу лучшую работу в условиях радиоэлектронной борьбы.

"В общую стоимость проекта входят также 25 дополнительных БПЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены потерянных в боях. Именно такой подход с продумыванием нескольких шагов вперед и компетентная помощь армии", - добавляет Чмут.

В рамках инициативы планируется передать ВСУ:

75 БПЛА;

25 пусковых установок;

25 проходных авто, оборудованных пунктами управления.

Приобретенные с помощью украинцев комплексы фонд распределит, основываясь на текущей ситуации на фронте и рекомендациях Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

Напомним, ОККО на разные проекты для ВСУ уже выделила более 138 миллионов гривен. Проект "ОКО ЗА ОКО", запускаемый вместе с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", еще один последовательный шаг в этом направлении.