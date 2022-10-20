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В ОК "Юг" рассказали, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: В Черном море находится 2 российских судна-носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Среди них 2 ВДК и 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом 12 "Калибров", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности, быть бдительными, сознательными и осторожными.

"Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги правильно и уместно. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - добавили наши воины.

Напомним, авиация ВСУ нанесла мощные удары по пунктам развертывания трех ЗРК россиян на юге Украины.

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