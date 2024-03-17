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В Ахтырке Сумской области прогремели взрывы, пропал свет

Фото: взрывы прогремели в Ахтырке 17 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в городе Ахтырка Сумской области утром 17 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщают местные жители, в Ахтырке прогремели три взрыва. Кроме того, в городе пропал свет.

Воздушная тревога была объявлена в Сумской области в 7:13. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:30

Ночная атака

Россия в ночь на 17 марта выпустила по Украине 16 "Шахедов", пять ракет С-300 и две ракеты Х-59. Силы противовоздушной обороны сбили 14 вражеских дронов-камикадзе.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, "Шахеды" сбивали в пределах Одесской области. Однако там было также попадание.

В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там возникли пожары, разрушены здания. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

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