Зазначено, що правоохоронці приступили до охорони кордону 23 листопада о 20:00. Шикування спільних нарядів поліцейських, прикордонників і нацгвардійців відбулося в м. Овруч.

Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.

"Основне завдання правоохоронців - охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції", - йдеться в повідомленні.

Так, до забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП.

Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.

Фото: для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції (zt.npu.gov.ua)