Охоронцю Ляшка оголосили підозру

Охоронцю Олега Ляшка оголосили про підозру у пособництві умисного побиття нардепа Андрія Геруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Зазначається, що 3 грудня заступником прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, а саме у пособництві умисного нанесення народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю.

"За даними слідства, 6 листопада поточного року підозрюваний спільно з колишнім народним депутатом у приміщенні міжнародного аеропорту "Бориспіль" сприяв вчиненню злочину проти діючого народного депутата України", - ййдеться в повідомленні.

Прокурор клопотатиме в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 6 листопада у залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" відбулася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

За словами Ляшка, Герус лобіював російські інтереси. Таке звинувачення зробив екс-нардеп у зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.

За рішенням суду Ляшка відпустили на поруки. Прокуратура клопотала про арешт.