Охоронці Ахметова стежать за журналістом "Схем", - розслідування

Декілька одних і тих самих автомобілів регулярно їздять за редакційним авто "Схем"

Представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радио Свобода".

Как отмечается, с сентября 2018 года, несколько одних и тех же автомобилей регулярно ездят вслед за редакционным авто "Схем". Таким образом, слежение происходит как в правительственных кварталах Киева, так и за городом и возле аэропорта Жуляны.

Установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, относятся к охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

"Редакция убеждена, что такие действия направлены на препятствование нашей деятельности. Ведь мы ранее неоднократно рассказывали о связях самого олигарха Ахметова, о том, как он сохранил свои позиции и по постмайдановской власти, и продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что медиаюристы видят в этих фактах признаки препятствования журналистской деятельности, что является статьей Уголовного кодекса Украины.

"Редакция придает этому факту огласки, потому что, во-первых, истинные намерения этих людей неизвестны, а во-вторых, есть надежда, что после этого давление прекратится и наши журналисты смогут в дальнейшем беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, в частности, исследуя связи самого Ахметова с украинскими высокопоставленными лицами", – заявила главный редактор программы расследований Наталья Седлецкая

Отмечено, что "Схемы" и обратились в пресс-службу Рината Ахметова с вопросами, с чем связано слежение охранников олигарха за журналистами. Однако ответа журналисты не получили.

Журналисты консультируются с юристами по поводу иска о препятствовании профессиональной деятельности.

Фото: скриншот комментариев к публикации Натальи Седлецкой

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный союз журналистов Украины в декабре прошлого года зафиксировал пять нападений на журналистов.