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Охоронця посольства Британії в Німеччині звинуватили в шпигунстві на користь Росії, - Bloomberg

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Середа 06 квітня 2022 21:22
Охоронця посольства Британії в Німеччині звинуватили в шпигунстві на користь Росії, - Bloomberg Фото: jхоронця посольства Британії в Німеччині звинуватили в шпигунстві на користь Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Британського охоронця, який працював у посольстві Великобританії в столиці Німеччини підозрюють у шпигунстві. Він збирав й передавав інформацію на користь Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.

Охоронця Девіда Баллантайна Сміта екстрадували з Німеччини й звинуватили в дев’яти злочинах відповідно до Закону про державну таємницю. Згідно з даними столичної поліцейської служби, чоловік передавав інформацію на користь для Російської Федерації.

Сміт повинен предстати перед судом вже у четвер. Адвоката для нього знайти не вдалося.

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