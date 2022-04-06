Охоронця посольства Британії в Німеччині звинуватили в шпигунстві на користь Росії, - Bloomberg
Британського охоронця, який працював у посольстві Великобританії в столиці Німеччини підозрюють у шпигунстві. Він збирав й передавав інформацію на користь Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.
Охоронця Девіда Баллантайна Сміта екстрадували з Німеччини й звинуватили в дев’яти злочинах відповідно до Закону про державну таємницю. Згідно з даними столичної поліцейської служби, чоловік передавав інформацію на користь для Російської Федерації.
Сміт повинен предстати перед судом вже у четвер. Адвоката для нього знайти не вдалося.
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