Охорона спецназу ГУР МО і бронеавтомобіль посольства: нові подробиці скандалу з замглави МВС

Як відомо, машини були зупинені для перевірки документів на блокпосту в зоні ООС. Замість пред'явлення документів, люди вискочили з машини і почали з'ясовувати у капітана поліції, чому їх не пропускають негайно. Виявилося, в сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогилашвілі, а в чорному джипі його озброєна охорона, які представили документи тільки після того, як вийшли з машин з особистою зброєю в руках.

Однак за законом заступнику міністра Гогилашвілі не покладається за статусом бронеавтомобіль і особиста охорона.

За даними джерел "Цензор.Нет", охорона заступника міністра МВС - шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245.

Також за даними видання, для пересування Гогилашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України. Раніше цей автомобіль перевозив командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка - розвідника, якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення "вагнерівців".

"На якій підставі заступник міністра МВС використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогилашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? У МВС є свої завдання, свій транспорт, своя охорона. Або ці люди на відеозапису і ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони і машин Гогилашвілі може бути прямим порушенням закону - або він одночасно таємний спецагент, що виконує диверсії в російському тилу?" - задається питанням "Цензор.Нет".

Крім того, як пізніше з'ясувалося, що Гогилашвілі більшу частину життя працював в Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, і має паспорт громадянина РФ.

"СБУ зобов'язане повідомити - чи є Гогилашвілі громадянином Росії зараз, чи дійсні його російські документи, чи підтримує якісь контакти з російськими державними структурами та посадовими особами", - резюмують журналісти.