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Охрана усилена: Наев рассказал об обороне объектов критической инфраструктуры на севере

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Мария Кучерявец

На севере страны охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры усилена. Также отрабатываются меры по противодействию проникновению ДРГ противника на эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"В настоящее время охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне осуществляется по усиленному варианту", - сказал Наев.

По его словам, для отражения возможного проникновения на территорию Украины вооруженных военных групп противника, на основных маршрутах возможного движения обустроены огневые опорные пункты, а также организовано взаимодействие с подразделениями всех сил обороны относительно порядка оповещения в случае обнаружения ДРГ противника.

"Каждый день на участках ответственности выставляются усиленные пограничные наряды, осуществляется мониторинг прилегающей территории с использованием беспилотной авиации, ведется постоянное наблюдение за воздушной обстановкой всеми средствами противовоздушной обороны", - рассказал Наев.

Также генерал-лейтенант добавил, что мероприятия по дополнительному инженерному устройству позиций и наращиванию инженерного оборудования продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные на севере усиливаются мобильными ПВО для защиты Киева и близлежащих областей.

Также стало известно, что мобильные огневые подразделения уже защищают происки к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области.

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