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Охватывает ключевые моменты войны: в Чехии презентовали документальный проект Linie

Понедельник 03 марта 2025 10:29
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Охватывает ключевые моменты войны: в Чехии презентовали документальный проект Linie Фото: Дарья Заривная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Чехии презентовали документальный проект Linie, который рассказывает о различных аспектах полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Telegram советника по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины и операционного директора Bring Kids Back UA Дарьи Заривной.

По ее словам, этот проект охватывает ключевые моменты войны в Украине через личные свидетельства выживших - гражданских, журналистов, правозащитников. Linie создан в сотрудничестве чешской и украинской команд, чтобы сохранить голоса тех, кто уже три года живет в реальности войны.

"Подчеркнула преступления России против наших детей. Тысячи украинских детей были оторваны от домов, лишены своих имен, семей и права на детство. Кроме того, подчеркнула благодарность Украины за поддержку чешскому народу. За участие в работе Международной коалиции по возвращению украинских детей", - отметила Заривна.

Также в ходе выступления она призвала в дальнейшем поддерживать Bring Kids Back UA и приобщаться к борьбе за возвращение украинских детей домой.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в оккупированном Донецке и Луганской области закрываются учебные заведения. Причиной этого стала ситуация с распространением острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

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