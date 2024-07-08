В "Охматдете" открыли сбор на фоне удара: как поддержать

Удар по "Охматдету"

Напомним, сегодня, 8 июля, российские оккупанты ударили по Киеву. Одна из ракет попала по детской больнице "Охматдет", в результате чего есть пострадавшие и погибшие.

Для атаки на больницу, по информации Службы безопасности Украины, российские оккупанты использовали крылатую ракету Х-101.

Более детально о новом теракте россиян - в репортаже РБК-Украина.

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