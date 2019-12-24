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Обмеження руху транспорту: водіїв попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 08:46
Обмеження руху транспорту: водіїв попередили про різке погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводять тимчасове обмеження руху транспортних засобів

Погода в Україні 24 грудня може призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Зокрема, синоптики оголосили штормове попередження. У західних областях сильний дощ, в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.

В Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Крім того, прес-служба Укравтодору повідомляє, що у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводять тимчасове обмеження руху транспортних засобів у зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. На заході вдень +6+10, а вночі +3+7. Менші дощі у центральних та північних областях. На півночі вдень +8+10, а вночі +6+8, а центрі вдень - +8+11, а вночі - +6+8. Сьогодні у столиці дощі. Вдень +9+11, а вночі +5+7. До четвера в Україні будуть сильні дощі, потім погода відновиться.

Також синоптики попереджали, що протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.

Дощі та "плюсова" температура: прогноз на сьогодні Через погіршення погоди обмежать рух на автошляхах у двох областях
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