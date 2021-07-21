ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пограбування банку в Києві: нападниці повідомили про підозру

Новость на русском →
Київ, Середа 21 липня 2021 15:26
Пограбування банку в Києві: нападниці повідомили про підозру Фото: зловмисниці, яка пограбувала банк у Києві - повідомлено про підозру (google.com/maps)
Автор: Сергій Пишкін

Оболонська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 23-річній місцевій мешканці. Дівчину звинувачують у розбійному нападі на банківську установу, пошкодження майна й захопленні заручників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з даними слідства, 20 липня, 23-річна мешканка Києва влаштувала розбійний напад на відділення Укрсіббанку, що розташований на вулиці Автозаводській. Зловмисниця кинула підпалену пляшку у приміщення будівлі й, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почала вимагати кошти у співробітників. Співробітники банку, зі свого боку, виконали вимоги грабіжниці і передали їй 15 тисяч гривень.

"Після цього підозрювана взяла у заручники 35-річну жінку, та приставивши їй до спини предмет, схожий на пістолет, наказала разом із нею виходити із приміщення банку", - відзначає пресслужба.

На виході дівчину затримали працівники приватної охоронної фірми.

Зауважимо, що відповідно до ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України, зловмисниці загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як 20 липня 23-річна мешканка Києва намагалася пограбувати відділення банку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область пограбування
NEWS
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
DAILY
Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту