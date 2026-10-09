В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры

Офис генерального прокурора проводит служебное расследование выезда бывшего генпрокурора Руслана Кравченко за границу. Также ликвидирован ряд должностей и уволены 8 человек, упомянутых в операции "Карфаген".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook и.о. генерального прокурора Украины Антона Ковальского.
Ковальский рассказал о мерах, предпринятых в Офисе генпрокурора в связи с обстоятельствами, исследуемыми в рамках операции "Карфаген".
По его словам, завершено служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента Офиса генпрокурора Айдина Худиева. Вывод будет передан в КГКП. Должность, которую он занимал, ликвидирована.
Также начато и продолжается служебное расследование по выезду за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Проверяются соблюдение установленной процедуры и обстоятельства, связанные с командировочной организацией.
"Выводов заранее делать не буду. Расследование должно дать ответы на все вопросы", - отметил Ковальский.
Он также рассказал, что отдельно идет служебное расследование в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Крапивы, задержанного в рамках дела "Карфаген".
Проверяются обстоятельства использования им служебных полномочий в интересах и возможного вмешательства в служебную деятельность других прокуроров.
На рассмотрении КГКП находится дисциплинарная жалоба Генеральной инспекции ОГП. Должность, которую он занимал, ликвидирована.
В общей сложности 24 прокурора прошли полиграфическое исследование. Полученная информация передана комиссии, проводящей служебное расследование.
За этот период из органов прокуратуры уволены 8 человек, которые упоминались в контексте операции "Карфаген". Семь из них работали в Офисе генпрокурора.
Четверо человек уволены с административных должностей, в том числе начальник Департамента информационных технологий и начальник управления противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.
Также с административной должности уволен заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры. После этого должность ликвидирована.
В настоящее время продолжается перезагрузка Офиса генпрокурора. В частности, ликвидировано управление противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.
Также реорганизован Департамент надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и защиты инвестиций - направление защиты инвестиций выделено отдельно.
Руководители этих подразделений уволены с должностей. Также назначены новые руководители Департамента международного сотрудничества и Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения.
Ковальский сообщил, что решено не использовать предусмотренную переходными положениями Закона №4555 возможность назначения без конкурса лиц, которые на момент назначения не занимали должностей прокуроров.
"Эта процедура предусмотрена законом. В то же время считаю правильным оценить практику ее применения и уже осуществленные по ней назначения", - отметил и.о. генпрокурора.
Поэтому проводится кадровый аудит назначений на административные должности в ОГП и областных прокуратурах.
Уже есть первые решения. В ОГП с должностей уволены руководители департамента и начальник управления одного из департаментов.
В областных и окружных прокуратурах 16 прокуроров уволены с административных должностей, среди них руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Вижницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.
Также изданы приказы об освобождении от должностей заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур.
По результатам рабочих встреч и оценке их работы Ковальский принял решение об увольнении с административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур.
"Это только первый этап. Далее - продолжение кадрового аудита, оценка работы руководителей, изменения в управленческих процессах и усиление внутренней безопасности", - подчеркнул он.
Отдельно ОПГ будет работать над усилением взаимодействия прокуратуры с другими правоохранительными органами и координации совместной работы.
"Как я вижу возобновление доверия к прокуратуре? Точно не заявлениями об изменениях, а последовательными, взвешенными решениями и конкретными результатами", - подытожил Ковальский.
Напомним, Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины после спецоперации НАБУ и САП "Карфаген", в рамках которой расследуются возможные преступления с участием должностных лиц Офиса генпрокурора.
В частности, в рамках операции, по данным следствия, разоблачена преступная организация, причастная к "крышеванию" мошеннических колл-центров, были проведены обыски в помещениях ОГП.
15 сентября Верховная Рада проголосовала за его отставку, после чего президент Украины Владимир Зеленский подписал указ.
В тот же день Кравченко заявил, что сейчас находится за границей "в служебной командировке". Как сообщил собеседник РБК-Украина, тогдашний генпрокурор выехал из Украины около 02:30 из-за одного из пунктов пропуска на границе с Польшей.
Между тем в МИД заявили, что зарубежные дипучреждения не привлечены ни к какой деятельности Кравченко и не знают, где он находится.
Спикер министерства Георгий Тихий подчеркнул, что дипломаты готовы оказывать содействие правоохранителям в рамках закона, если Кравченко вручат подозрение.