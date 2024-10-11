Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

Это массовое движение людей, также известное как "Хибакуся", получает премию мира за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через рассказы свидетелей того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать.

В ответ на атаки атомных бомб в августе 1945 года возникло глобальное движение, участники которого постоянно работали, чтобы повысить осведомленность о катастрофических гуманитарных последствиях использования ядерного оружия.

Постепенно возникла мощная международная норма, стигматизировавшая использование ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма получила название "ядерного табу". Свидетельства "Хибакуся" - тех, кто выжил в Хиросиме и Нагасаки, уникально в этом более широком контексте.

Эти исторические свидетели помогли создать и консолидировать широкую оппозицию против ядерного оружия во всем мире, опираясь на личные истории, создавая образовательные кампании на основе собственного опыта и выдавая срочные оговорки против распространения и использования ядерного оружия.

"Норвежский Нобелевский комитет хочет признать один обнадеживающий факт: за почти 80 лет ядерное оружие не использовалось в войне. Чрезвычайные усилия Nihon Hidankyo и других представителей "Хибакуся" внесли большой вклад в установление ядерного табу. Поэтому вызывает беспокойство, что сегодня это табу находится под давлением", - говорится в заявлении.

Напомним, что ядерные атаки на японские города Хиросима и Нагасаки были совершены вооруженными силами США при президентстве Гарри Трумэна в конце Второй мировой войны. 6 августа 1945 года атомная бомба "Малыш" была сброшена на Хиросиму, а 9 августа - "Толстяк" - на Нагасаки. Это были два из трех случаев использования ядерного оружия против гражданского населения.

Кого рассматривали среди кандидатов

В преддверии старта Нобелевской недели букмекеры называли среди фаворитов на премию мира президента Владимира Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме в начале 2024 года.

Заметим, что оба уже далеко не первый год упоминаются как кандидаты на эту премию. Но, как писало Reuters, Зеленский "вряд ли может победить, поскольку он является президентом страны, которая находится в состоянии войны". При этом присудить ее Навальному тоже не могут, поскольку Нобелевскую премию невозможно получить посмертно.

Кроме того, основными фаворитами букмекеров назвали Агентство ООН по палестинским беженцам (БАПОР), Международный суд ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Кто получил награду в прошлом году

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии мира стала правозащитница из Ирана Наргис Мохаммади. Ее наградили за "борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту прав человека и свободы для всех".

Мохаммади в течение десятилетий боролась за права человека в Иране. Из-за чего она в течение 20 лет попадала за решетку и выходила из тюрьмы. Ее арестовывали 13 раз и в общей сложности приговорили к 31 году лишения свободы.

В 2022 году ВВС включило ее в список из 100 женщин со всех уголков мира, вдохновляющих и влияющих на мир. В январе 2023 года она сделала репортаж из тюрьмы, в котором подробно описала условия содержания женщин в тюрьме Эвин, включая список 58 заключенных, а также процесс допросов и пыток, через которые они прошли.

В сентябре этого года международная коалиция Free Narges Coalition призвала к немедленному освобождению правозащитницы. Сообщалось, что состояние ее здоровья значительно ухудшилось в последние месяцы в иранской тюрьме.

Нобелевская неделя 2024

Нобелевские премии, основаны изобретателем динамита Альфредом Нобелем, согласно его завещанию от 1895 года, присуждают каждый год с 1901-го. Награда является одной из самых престижных международных премий, которую вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В 2024 году она составляет 11 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов). Стартовала Нобелевская неделя в этом году с 7 октября. Лауреатов уже известно в ряде отраслей, а именно: