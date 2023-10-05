Объявлен лауреат Нобелевской премии-2023 по литературе

Что известно о писателе

Норвежский писатель и драматург Йон Фоссе родился 29 сентября 1959 в г. Геугесунн. Как писатель дебютировал в 1983 году, романом "Красное, черное". Его первая пьеса "И никогда нас не разлучить" вышла в свет в 1994 году.

Фоссе пишет романы, новеллы, стихи, книги для детей, а также эссе и пьесы, а его произведения переведены более чем на сорок языков. Постановки его пьес проводят во многих странах мира, в частности в Германии, Франции, США и Японии.

Фоссе считается одним из представителей постмодернизма в норвежской литературе. В своих произведениях Фоссе применяет своеобразную технику, которую сам называет "писание", в которой на первый план выступает ритм, которого автор достигает через повторы.

Норвежский писатель является минималистом, в его произведениях часто повторяется несколько одинаковых реплик, а словарный запас каждого произведения вполне скромен. Действие описывается не от автора, а из-за репликов и отрывков слов главных героев.

Нобелевские лауреаты по литературе: интересные факты

Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе был французский поэт Сюлли-Прюдом в 1901 году. При этом первой женщиной, получившей такую премию, стала Сельма Лагерлеф из Швеции (1909).

Почти каждый год Нобелевская премия по литературе была присуждена одному человеку. Лишь четырежды она была разделена между двумя авторами: в 1904, 1917, 1966 и 1974 годах.

Два писателя не приняли премию: французский Жан-Поль Сартр (по своим убеждениям) и российский Борис Пастернак (которому это было запрещено советской властью, его роман "Доктор Живаго" признали в СССР "идеологически вредным").

В прошлом 2022 году победительницей стала французская писательница Анни Эрно. Ее наградили с формулировкой "за смелость и профессиональную остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Отмечалось, что работы автора "бескомпромиссны и написаны простым языком", а сама Эрно "верит в освободительную силу литературы". Сама же писательница известна автобиографическими книгами.

Нобелевская неделя-2023. Каких лауреатов уже объявили

Напомним, что с этого понедельника в Норвегии и Швеции началась Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2023 год.

Первыми 2 октября были определены победители в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайссман за открытие в модификациях нуклеозидных оснований, позволивших разработать мРНК-вакцины против коронавируса.

Во вторник, 3 октября, награду по физике присудили Пьеру Агостину, Ференцу Краушу и Энн Льюлье за создание методов изучения электронов и природы света.

Также вчера, 4 октября, трое исследователей Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов разделили премию по химии "за открытие и синтез квантовых точек".

И уже завтра, 6 октября, станет известно имя того, кто получит премию за содействие в установлении мира. При этом в следующий понедельник (9 октября) будет объявлен нобелиант по экономике.

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