Объявление Россией в розыск ряда украинских чиновников - элемент операции "Майдан-3", - ISW

Объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и экс-президента Петра Порошенко, является попыткой Кремля установить юрисдикцию российских законов в суверенных постсоветских странах, а также информационной подготовкой к операции "Майдан-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль продолжает попытки подать свою неспровоцированную агрессивную войну против Украины иначе, чем она есть на самом деле. Для этого Москва пытается установить юрисдикцию российского федерального законодательства над суверенными государствами.

В ISW обратили внимание на тот факт, что МВД России не уточнило преступления Зеленского, Павлюка и Порошенко, а также вероятные преступления предыдущих украинских чиновников, которых Россия объявила в розыск, в частности начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и председателя СБУ Василия Малюка.

В отчете также сослались на одного российского военного блогера, который отметил, что ордер на арест Зеленского не позволит ему посещать страны, заключившие договор об экстрадиции с Россией.

В Институте также напомнили предупреждения официального Киева о том, что Кремль усиливает существующую информационную операцию под названием "Майдан 3", направленную на формирование среди украинцев сомнений в легитимности президентства Зеленского. Там напомнили, что эта операция, вероятно, достигнет пика примерно в конце мая 2024 года.

"Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, вероятно, является частью российской информационной операции "Майдан 3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших ко власти после Евромайдана 2014 года, а также по дипломатической изоляции Украины", - говорится в отчете.

В ISW отметили, что объявление в розыск должностных лиц также является одним из аспектов постоянных усилий Кремля на утверждение юрисдикции федеральных законов в суверенных европейских и постсоветских странах, где Россия не имеет юридической юрисдикции.

"Ранее МВД России уже объявило в розыск нескольких должностных лиц из стран-членов НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы, за якобы нарушение ряда российских федеральных законов на территории стран-членов НАТО. Усилия Кремля по утверждению юрисдикции российских законов направлены на создание информационных условий, которые должны оправдать вероятную будущую российскую агрессию против стран-членов НАТО", - говорится в отчете ISW.