Объявлен лауреат Нобелевской премии по физике: кто получил премию в 2026 году

"Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике 2026 года Фрэнсису Гальзену (Francis Halzen) "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения", - сообщается в соцсетях премии.

Объявлен лауреат Нобелевской премии по физике

Как отмечается в пресс-релизе, Франсис Гальзен понял, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Его видение и научное руководство стали основой для нейтринной обсерватории IceCube - кубического километра льда, оснащенного световыми сенсорами. С помощью IceCube исследователи могут фиксировать нейтрино от чрезвычайно энергоемких процессов в отдаленной Вселенной.

"Фрэнсис Гальзен возглавил международную команду исследователей и инженеров, предоставивших нам фантастический инструмент. Его настойчивость и научное видение проложили путь к новому виду астрономии", - отмечает глава Нобелевского комитета по физике Марк Пирс.

Кто получил премию в прошлом году

Нобелевская премия по физике - высшая международная награда в этой области, присуждаемая с 1901 года по завещанию Альфреда Нобеля, шведского химика, изобретателя и благотворителя. Премии вручают ежегодно во время торжественной церемонии 10 декабря в стокгольмском концерт-холле, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Самыми известными лауреатами премии по физике являются Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Макс Планк и т.д.

Напомним, что в прошлом году, 7 октября, Нобелевский комитет объявил сразу троих лауреатов в области физики. Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис получили Нобелевскую премию "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В 1984 и 1985 годах их коллеги провели ряд экспериментов с электросхемой, построенной из сверхпроводников, которые могут проводить ток без электрического сопротивления. Эти исследования и стали основой открытия, получившего премию.

Тройка нобелиатов, совершенствуя и измеряя различные свойства своей схемы, продемонстрировали, что квантово-механические свойства могут быть конкретизированы в макроскопическом масштабе, поскольку как только в процессе участвует большое количество частиц, квантово-механические эффекты становятся незначительными.

То есть обычно мы представляем квантовые процессы как нечто незначительное, но благодаря этим экспериментам квантовые эффекты удалось увидеть в значительно большей электрической системе.

Их открытие дало возможность развития квантовой технологии. Благодаря прошлогодней тройке лауреатов создали искусственные квантовые биты, которые являются основой сверхпроводящих квантовых процессоров. Также это позволило создавать сверхчувствительные сенсоры и датчики для измерения магнитных полей и слабых электрических сигналов.

В прошлом году, Кларк, Деворе и Мартинс разделили между собой 11 миллионов шведских крон, что около 1,05-1,19 млн долларов.

Нобелевская неделя

Приблизительно за год до начала церемонии начинается активная подготовка. С сентября Нобелевские комитеты рассылают приглашение тем, кто имеет право выдвигать кандидатов. В состав комиссии входят члены Нобелевских комитетов, лауреаты Нобелевской премии прошлых лет, выдающиеся профессора и ученые, члены международных судов и правительств. Только они вправе выдвинуть кандидатов на премию.

Вчера, 5 октября, объявили первых лауреатов в области физиологии и медицины. "За открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики", наградили Карлу Дайссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю. Ученые открыли уникальный белок - каналодопсин, благодаря которому появилась возможность управлять активностью нервных клеток.

Завтра, 7 октября, станут известны имена нобелиатов в сфере химии. 12 октября нобелевская неделя завершится объявлением лауреатов по экономическим наукам.

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