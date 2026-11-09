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Огурцы стремительно растут в цене, а картофель дешевеет: обзор цен на овощи в ноябре-2026

18:51 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Огурцы стремительно растут в цене, а картофель дешевеет: обзор цен на овощи в ноябре-2026 Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине за неделю подорожали огурцы, сладкий перец, кабачки и баклажаны. В то же время картофель, морковь и репчатый лук продолжили дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Как изменились цены на овощи

За неделю, с 30 октября по 6 ноября, цены на картофель снизились с 13-15 до 10-15 гривен за килограмм. Морковь подешевела с 12-15 до 11-14 гривен, а репчатый лук - с 14-18 до 12-16 гривен.

В то же время огурцы подорожали с 90-120 до 110-145 гривен за килограмм. Стоимость сладкого перца выросла с 40-100 до 55-115 гривен. Также повысились цены на кабачки - с 40-50 до 47-55 гривен, баклажаны - с 50-60 до 60-70 гривен и чеснок - со 100-170 до 120-180 гривен.

Цветная капуста подешевела: если неделей раньше ее продавали по 25-35 гривен за килограмм, то теперь - по 25-30 гривен. Цены на белокочанную капусту остались на уровне 11-20 гривен, а на помидоры - 60-100 гривен.

Зеленый лук подешевел со 180-200 до 130-180 гривен за килограмм, петрушка - со 125-135 до 120-130 гривен. В то же время укроп продают - по 155-165 гривен.

Цены на фрукты

Во фруктовом сегменте большинство товаров подорожало. В частности, цены на груши выросли с 35-100 до 35-135 гривен за килограмм, лимоны - с 60-75 до 65-80 гривен, мандарины - с 80-140 до 90-145 гривен.

Также подорожали бананы - с 70-75 до 72-80 гривен за килограмм, виноград - с 60-150 до 70-160 гривен, киви - с 70-120 до 70-125 гривен и хурма - с 90-100 до 100-120 гривен.

Цены на яблоки не изменились - 20-30 гривен за килограмм. Единственным заметно подешевевшим фруктом стали апельсины: их стоимость снизилась с 85-110 до 60-100 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина выяснило, как к концу 2026 года могут измениться цены на основные продукты. В частности, хлеб может подорожать еще на 10%, несмотря на возможное удешевление зерна и муки. На конечную стоимость влияют затраты производителей на горючее, электроэнергию, логистику и оплату труда.

Также эксперты прогнозируют постепенную стабилизацию цен на овощи борщоевого набора, однако существенного общего удешевления до конца года не ожидают. На стоимость продукции будут влиять переход к продаже овощей из хранилищ, качество урожая и расходы по его хранению.

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