ОГХК заявляє про диверсію, поставки в США під загрозою

В АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" заявили про диверсію, націлену на зрив поставок ільменітового концентрату. 10 вагонів-хоперів з титановою сировиною, призначені для американської компанії Chemours, були пошкоджені невідомими в ніч з понеділка на вівторок 4 серпня.

Про це повідомила прес-служба АТ "ОГХК".

Як повідомляють в компанії, 4 серпня о 2:20 на залізничній станції "Верхівцеве" на Дніпропетровщині зловмисники розкрили опломбовані вагони з титановою сировиною, які направлялись від Вільногірського ГМК в Одеський морський торговий порт, в результаті чого концентрат ільменіту розсипався по залізничній станції.

Вантаж ОГХК призначався для міжнародного контрагента Chemours.

"Ми розцінюємо розтин вагонів-хоперів як умисну дію, що ставить за мету дестабілізацію виробничого процесу на підприємствах ОГХК і зрив поставок продукції міжнародному контрагенту. Дуже цікаво, що на минулому тижні попереднє керівництво ОГХК розповсюдило інформацію про нібито зрив контракту ОГХК з Chemours, а сьогодні ми дізналися про добре сплановану диверсію", - заявив т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс.

За фактом злочину проти державного підприємства, з метою пошуку зловмисників ОГХК звернулася до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше екс-менеджмент компанії поширив фейкову інформацію про невиконання ОГХК зобов'язань перед міжнародним контрагентом Chemours, що входять в холдинг Dupont (США).

Нинішнє керівництво ОГХК зазначає, що співпраця з Chemours не тільки не припинялося, але сторони змогли домовитися про ціну поставок на 24% вище попередніх періодів.