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В ОГХК спростовують звинувачення у співпраці з "Керамплюс" по заниженим цінам

Новини » Промисловість     16.06.2020 - 14:48
В ОГХК спростовують звинувачення у співпраці з "Керамплюс" по заниженим цінам
ФотО: ОГХК (з відкритих джерел)

В прес-службі ОГХК повідомляють, що компанія наразі укладає договори з контрагентами за ринковими цінами

Компанія "Керамплюс" не є трейдером АТ "ОГХК", тим більш ексклюзивним. Серед покупців продукції АТ "ОГХК" є як українські, так і іноземні компанії, і "Керамплюс" не має серед них окремого статусу.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

В компанії також наголошують, що порівняння договірних цін з "Керамплюс" і ринкових свідчить містить викривлену інформацію, оскільки в ЗМІ подано порівняння ринкової вартості руд з урахуванням ПДВ та вартості продукції ОГХК без урахування ПДВ.

В прес-службі ОГХК повідомляють, що компанія наразі укладає договори з контрагентами за ринковими цінами або навіть вище середньо ринкової вартості та переважно за 100% попередньою передплатою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Об'єднана гірничо-хімічна корпорація і ТОВ "Керамплюс" бізнесмена Віталія Кучука на початку червня уклали договори на продаж продукції ОГХК на 200 млн гривень.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОГХКпромышленность
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