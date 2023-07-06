ОГХК испытывает финансово-экономические проблемы накануне приватизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью " Апострофа ".

Так, по оценкам журналистам, операционные убытки ОГХК по итогам первого квартала-2023 г. составили 109 млн грн и к концу второго квартала выросли до 250 млн. Добыча и выпуск готовой продукции ныне не дотягивает даже до уровня первого военного полугодия 2022 г.: выработка горных масс снизилась в два раза (-50%); добыча в 2,7 раз (-65%).

Физический выпуск основных трех титановых концентратов сократился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: рутил/циркон - с 15 тыс. тон до 8 тыс. тон, ильменита - со 100 тыс. тон до 15 тыс. тон.

Добыча ильменита упала с довоенных 200 тыс. тон до 15 тыс. тон., что в 13 раз меньше привычных объемов производства и в 6,5 раз меньше, чем было произведено в первое военное полугодие 2022. Если в первом полугодии 2022 г., входящим в ОГХК Иршанским ГОКом было произведено 76392 тон. ильменита, то в 2023 г. 0 тон.

Выпуск ильменита Вольногорским ГМК упал на 35%. Вместо отгрузки 10-30 тыс. тон ильменита ежемесячно, нынешние поставки с ВГМК колеблются в пределах 1 тыс. тон, а в июне было отгружено и вовсе лишь 130 тон продукции. С цирконом и рутилом ситуация аналогичная. Их выпуск сократился на 45% и составляет около 8 тыс. тон., из-за чего в 2023 году ОГХК недополучила минимум 110 млн. грн. Продажи упали в среднем более чем на 50%, до 29 тыс. тон.

Планы нового менеджмента госкомпании реализовать 170 тыс. тон. ильменита по новым контрактам в 2023 году и получить выручку в размере 1,8 млрд грн также провалились.

Кроме того, из-за отсутствия продаж и полноценного производства продукции, госкомпания стала испытывать дефицит оборотных средств и накапливать долги по основным расходным группам. Так, на начало июня задолженность за потребленную электроэнергию составляет порядка 20 млн грн, по опережающим вскрышным работам - 30 млн грн, топливо и ГСМ - 25 млн грн, при общей кредиторской задолженности порядка 120 млн грн.

В 2022 ОГХК были сформированы резервы за счет долгов, которые отнесли на валовые расходы для уменьшения операционной прибыли с 163 млн грн до 13 млн.грн.